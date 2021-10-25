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13:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы «составили» галактику из 25 тысяч фото других галактик

Необычная космическая мозаика.

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Источник: NOIRLab/NSF/AURA

Астрономы из NOIRLab поделились необычной фотографией яркой галактики M 51. Снимок состоит из графиков и фото, взятых из более чем 25 тысяч статей по астрономии, опубликованных с 1986 года.

«Эта мозаика стандартного тестового изображения IRAF, которое можно найти в каждой установке IRAF», — пишут в NOIRLab, имея в виду программное обеспечение, предназначенное для обработки астрономических изображений в виде массива пикселей.

M 51, также известная как галактика Водоворот, расположена в созвездии Гончие Псы на расстоянии от 23 до 37 миллионов световых лет от Солнца. Она в несколько раз меньше нашего Млечного Пути. У M 51 имеется галактика-компаньон NGC 5195 меньшего размера. На снимках их обычно можно увидеть вместе.

Так выглядит М 51 на самом деле | Источник: N. Scoville (Caltech), T. Rector (U. Alaska, NOAO) et al., Hubble Heritage Team, NASA
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Анна Лысенко

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