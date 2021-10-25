Эпичные волны в штате Вашингтон попали на камеру (фото, видео)

Сеть облетели зрелищные кадры сильного шторма в американском штате Вашингтон.
На тихоокеанское побережье США обрушился так называемый «бомбовый циклон», который формируется и усиливается очень быстро. Он возникает, если давление в центральной части шторма снижается как минимум на 24 миллибара за 24 часа.
Предупреждение о сильном ветре для побережья штата выпущено по понедельник. В прибрежных районах подтоплены дома, пострадали крыши зданий, деревья и автомобили. Более 100 тысяч человек остались без электричества.
Местные СМИ сообщают о двоих погибших прямо в авто, когда на него обрушилось дерево недалеко от города Иссакуа.
Опасные погодные условия ожидаются и во вторник, сообщает The Seattle Times.