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16:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Эпичные волны в штате Вашингтон попали на камеру (фото, видео)

На регион обрушился «бомбовый циклон».

Погода в Вашингтоне:
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Сеть облетели зрелищные кадры сильного шторма в американском штате Вашингтон.

На тихоокеанское побережье США обрушился так называемый «бомбовый циклон», который формируется и усиливается очень быстро. Он возникает, если давление в центральной части шторма снижается как минимум на 24 миллибара за 24 часа.

Предупреждение о сильном ветре для побережья штата выпущено по понедельник. В прибрежных районах подтоплены дома, пострадали крыши зданий, деревья и автомобили. Более 100 тысяч человек остались без электричества.

Местные СМИ сообщают о двоих погибших прямо в авто, когда на него обрушилось дерево недалеко от города Иссакуа.

Опасные погодные условия ожидаются и во вторник, сообщает The Seattle Times.

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