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18:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Артек» рассмотрели с борта МКС

Снимок побережья Крыма сделал российский космонавт.

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Российский космонавт Антон Шкаплеров задал загадку своим подписчикам. Он опубликовал фотографию «Артека» с борта МКС, предлагая рассмотреть популярный детский лагерь поближе.

«Узнали этот международный детский центр? Пролетая над “Артеком”, сделал фотоснимок, зная, что в этот момент на меня смотрит из лагеря моя дочь Кира (заранее была предупреждена о пролете МКС). Отдых ей очень нравится», — написал космонавт.

Не зная, где именно расположен «Артек», без помощи карты найти его на снимке не так уж и просто. Но многим подписчикам Шкаплерова это удалось.

Кстати, 16 июня 2021 года самый большой и известный детский лагерь на просторах бывшего СССР отметил свой 96-й день рождения.

Шкаплеров входит в состав 66-й по счету экспедиции МКС. Он отправился на орбиту на корабле «Союз МС-19» 5 октября вместе с «киноэкипажем» — актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, которые впервые в мире снимали на борту МКС эпизоды художественного фильма.

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