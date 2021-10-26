«Артек» рассмотрели с борта МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров задал загадку своим подписчикам. Он опубликовал фотографию «Артека» с борта МКС, предлагая рассмотреть популярный детский лагерь поближе.
«Узнали этот международный детский центр? Пролетая над “Артеком”, сделал фотоснимок, зная, что в этот момент на меня смотрит из лагеря моя дочь Кира (заранее была предупреждена о пролете МКС). Отдых ей очень нравится», — написал космонавт.
Не зная, где именно расположен «Артек», без помощи карты найти его на снимке не так уж и просто. Но многим подписчикам Шкаплерова это удалось.
Кстати, 16 июня 2021 года самый большой и известный детский лагерь на просторах бывшего СССР отметил свой 96-й день рождения.
Шкаплеров входит в состав 66-й по счету экспедиции МКС. Он отправился на орбиту на корабле «Союз МС-19» 5 октября вместе с «киноэкипажем» — актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, которые впервые в мире снимали на борту МКС эпизоды художественного фильма.