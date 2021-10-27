Ученые нашли следы гигантского пожара в Антарктиде
Во времена динозавров огонь на континенте бушевал очень часто.
Во времена динозавров огонь на континенте бушевал очень часто.
75 миллионов лет назад, когда динозавры еще бродили по Земле, Антарктиду охватили масштабные лесные пожары, говорится в новом исследовании палеобиологов из Бразилии.
Ученые нашли и детально изучили под растровым электронным микроскопом остатки древесного угля на антарктическом острове Джеймса Росса. В позднем меловом периоде (от 100 до 66 миллионов лет назад), во время одного из самых теплых периодов на Земле, здесь произрастал хвойный лес с обилием папоротников и цветущих растений, а также жили динозавры.
Палеопожары, показало исследование, полностью сожгли большие участки этих лесов.
Это открытие показывает, что «такие эпизоды были более частыми, чем предполагалось ранее», заявила ведущий исследователь Флавиана Хорхе де Лима из Федерального университета Пернамбуку в Ресифи.
Скорее всего, спонтанные пожары были обычным явлением в Антарктиде в кампанскую эпоху (примерно 84−72 миллиона лет назад).
До сих пор следы лесных пожаров времен динозавров находили в основном в Северном полушарии с несколькими задокументированными случаями на территории Тасмании, Новой Зеландии и Аргентины.
Исследователи отметили, что в Антарктиде было множество источников возгорания, в том числе удары молний, метеориты и вулканическая активность, а также легковоспламеняющаяся растительность и высокий уровень кислорода, которые способствуют пожарам.
Анна Лысенко