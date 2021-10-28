В NASA показали космического «Годзиллу»

Облака пыли и газа в космосе иногда приобретают причудливые формы. Например, в созвездии Стрельца можно увидеть туманность, своими очертаниями напоминающую киномонстра Годзиллу.
Фотографию космического «чудовища» сделал космический телескоп «Спитцер», предназначенный для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне. Он был «отправлен в отставку» еще в 2020 году, но ученые до сих пор изучают гигантские массивы данных, полученные с его помощью.
«Вы видите на этой картинке монстра? Яркие пятна в верхней части изображения похожи на пронзительные глаза и удлиненную морду Годзиллы», — пишет Лаборатория реактивного движения NASA, которая опубликовала снимок.
В видимом диапазоне эта область почти полностью скрыта облаками пыли. Но инфракрасный свет может проникать сквозь них, открывая невероятно зрелищные картины, уточняют астрономы.
Синий и голубой цвета на картинке — это излучение звезд. Зеленый — это пыль и углеводороды, а пыль, нагретая звездами или сверхновыми, кажется на фотографии красной.