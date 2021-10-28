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16:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Калифорнией появились небесные «волны»

Удивительное и редкое природное явление.

Жители Калифорнии сфотографировали в небе редкое природное явление — облака, напоминающие по форме волны.

Фактически, это и есть «облачные волны», поскольку они появляются благодаря тому же процессу, что и волны в океане.

Это явление называют неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца, и оно возникает при наличии сдвига между слоями сплошной среды, либо когда две контактирующие среды имеют разную скорость. Так возникают волны в океане под действием ветра или причудливые облака.

Кстати, это явление не только земное. Неустойчивость Кельвина — Гельмгольца замечали даже в атмосфере Юпитера.

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Анна Лысенко

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