Над Калифорнией появились небесные «волны»
Удивительное и редкое природное явление.
Удивительное и редкое природное явление.
Жители Калифорнии сфотографировали в небе редкое природное явление — облака, напоминающие по форме волны.
Фактически, это и есть «облачные волны», поскольку они появляются благодаря тому же процессу, что и волны в океане.
Это явление называют неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца, и оно возникает при наличии сдвига между слоями сплошной среды, либо когда две контактирующие среды имеют разную скорость. Так возникают волны в океане под действием ветра или причудливые облака.
Кстати, это явление не только земное. Неустойчивость Кельвина — Гельмгольца замечали даже в атмосфере Юпитера.
Анна Лысенко