Жители России увидят яркий звездопад
В ноябре можно наблюдать болиды — крупные метеоры.
В ноябре можно наблюдать болиды — крупные метеоры.
12 ноября наступит пик метеорного потока Северных Таурид, когда можно будет наблюдать 5−10 метеоров в час.
Это небольшая интенсивность, говорят астрономы, однако поток Таурид содержит более крупные частицы, чем другие метеорные потоки, поэтому у наблюдателей велики шансы увидеть болиды — очень яркие метеоры. Некоторые из них не успевают сгореть в атмосфере и долетают до поверхности Земли.
Считается, что Тауриды — это метеорные частицы, выделившиеся в прошлом из кометы Энке. Их поток наблюдается с сентября по декабрь, но заметнее всего в первой половине ноября.
Радиант метеорного потока находится в созвездии Тельца. Чтобы наблюдать звездопад, лучше отъехать от больших городов примерно на 50 км, подальше от светового загрязнения, советуют астрономы.
Анна Лысенко
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