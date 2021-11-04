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11:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители России увидят яркий звездопад

В ноябре можно наблюдать болиды — крупные метеоры.

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Болид над Альпами в ноябре 2017 года

12 ноября наступит пик метеорного потока Северных Таурид, когда можно будет наблюдать 5−10 метеоров в час.

Это небольшая интенсивность, говорят астрономы, однако поток Таурид содержит более крупные частицы, чем другие метеорные потоки, поэтому у наблюдателей велики шансы увидеть болиды — очень яркие метеоры. Некоторые из них не успевают сгореть в атмосфере и долетают до поверхности Земли.

Считается, что Тауриды — это метеорные частицы, выделившиеся в прошлом из кометы Энке. Их поток наблюдается с сентября по декабрь, но заметнее всего в первой половине ноября.

Радиант метеорного потока находится в созвездии Тельца. Чтобы наблюдать звездопад, лучше отъехать от больших городов примерно на 50 км, подальше от светового загрязнения, советуют астрономы.

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