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16:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Канаде под северным сиянием заметили световой лес

Два красивых атмосферных явления возникли одновременно.

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Жители Канадской деревни Науйаат в Нунавуте во время геомагнитной бури наслаждались «космическим» зрелищем.

Над фонарями в воздухе появился световой лес — так называют большое количество световых столбов. Сияющие лучи устремились в небо прямо в «кольцо», образованное северным сиянием.

Зрелищные полярные сияния наблюдают сейчас во многих северных странах из-за мощнейшей за последние годы магнитной бури. Жители России тоже поделились снимками этого красочного явления.

Световые столбы появляются вокруг ярких источников света, таких как солнце, луна или фонари, когда в атмосфере скапливаются мелкие кристаллы льда определенной формы и преломляют свет под необычным углом.

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