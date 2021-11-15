Фантастическую Луну увидели в Белоруссии (фото)
Удивительное природное явление.
Удивительное природное явление.
Команда астрофотографов из Белоруссии в середине ноября запечатлела редкое атмосферное явление под названием лунное гало. На красочных снимках можно увидеть яркую Луну, вокруг которой светится радужная дуга.
Лунное гало, похожее на нечто космическо-фантастическое, можно увидеть не так часто. Обычно дуги и круги появляются вокруг другого небесного тела — Солнца.
Напомним, что гало — это атмосферное оптическое явление (чаще всего наблюдаемое в холодное время года), при котором свет от Солнца или Луны определенным образом отражается от ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5−10 км.
Екатерина Гура