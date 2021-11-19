Жители России увидят яркую комету

В декабре жители северного полушария смогут невооруженным глазом наблюдать комету Леонарда (C / 2021 A1), сообщает NASA.
Обнаруженная в январе 2021 года американским астрономом Грегори Леонардом комета с коротким, но плотным пылевым хвостом движется в направлении Солнца. Уже в начале декабря ее можно будет увидеть в бинокль утром и вечером на фоне созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец.
12 декабря комета пройдет ближе всего к Земле и будет видна невооруженным глазом. Ее яркость достигнет пика 13—14 декабря и будет достигать +4 или даже +3m (звездной величины). Благодаря тому, что комета будет располагаться между Солнцем и Землей, можно ожидать эффекта прямого рассеяния и, как следствие, высокой яркости пылевого хвоста, говорят астрономы.
3 января комета пройдет свой перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, после чего начнет стремительно удаляться из Солнечной системы.
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