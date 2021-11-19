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19:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Земли наблюдали уникальное лунное затмение (фото)

Оно длилось более трех часов.

В пятницу, 19 ноября, жители Земли могли наблюдать самое длительное лунное затмение за последние более чем 580 лет. Оно длилось три часа и двадцать восемь минут.

По данным NASA, в последний раз такое длительное затмение было в 1440 году, а в следующий раз его можно ждать лишь в 2669 году.

Частное теневое затмение Луны можно было наблюдать в Азии, Австралии, США и Канаде с 9 утра до 15 часов дня по московскому времени. В России затмение можно было увидеть в Сибири и на Дальнем Востоке.

Во время затмения Луна приобрела красный цвет, поскольку единственный солнечный свет, достигающий спутника, проходил через атмосферу Земли.

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