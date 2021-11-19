Жители Земли наблюдали уникальное лунное затмение (фото)
Оно длилось более трех часов.
Оно длилось более трех часов.
В пятницу, 19 ноября, жители Земли могли наблюдать самое длительное лунное затмение за последние более чем 580 лет. Оно длилось три часа и двадцать восемь минут.
Частное теневое затмение Луны можно было наблюдать в Азии, Австралии, США и Канаде с 9 утра до 15 часов дня по московскому времени. В России затмение можно было увидеть в Сибири и на Дальнем Востоке.
Во время затмения Луна приобрела красный цвет, поскольку единственный солнечный свет, достигающий спутника, проходил через атмосферу Земли.
Екатерина Гура