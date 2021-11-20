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11:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вокруг луны заметили разноцветный облачный ореол

Очень редкое природное явление.

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Фотограф Йоран Странд из Швеции поделился впечатляющим снимком редкого природного явления: вокруг луны образовался разноцветный ореол из облаков.

Явление на фотографии называют иризацией облаков. Радужные облака появляются вокруг солнца, луны или даже на конденсационных следах самолетов. Явление обусловлено дифракцией света на каплях облаков.

Касаясь мелких капель в облаках, лучи света отклоняются, причем угол отклонения зависит от длины волны, поэтому дифракция вызывает разложение света на спектр.

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