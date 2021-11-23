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17:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ледяной дождь превратил Владивосток в «хрустальный» город

Его прозвали версией 2.0. Год назад в это же время из-за ледяного дождя в Приморье ввели режим ЧС.

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Пользователи Сети массово делятся фотографиями обледенелого Владивостока. В городе 22 ноября прошел ледяной дождь и снегопад.

Ветки деревьев и провода покрылись льдом, на дорогах — гололедица и «каша» из снега, жалуются местные жители. Автомобили буксовали и не могли сдвинуться с места. Несколько улиц остались без света. В школах отменили обучение во вторую смену. Мэр города предложил руководителям организаций отпустить работников домой. Несколько человек обратились за помощью в травмпункты.

По словам метеорологов, непогоду принес циклон. Он прошел Корейский полуостров и смещался через Приморский и Хабаровский края. Ледяной дождь жители города называют «версией 2.0». Год назад в это же время из-за похожей погоды в Приморье ввели режим ЧС.

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