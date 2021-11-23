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19:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Испанию обрушился мощный шторм с градом и снегом

С похолоданием в страну пришли дожди, грозы, град и снег.

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На Испанию обрушились сильные штормы, которые принесли с собой похолодание, дожди, штормовой ветер, крупный град и снег. Особенно досталось провинции Аликанте на Средиземном море и центру страны.

В Аликанте и окрестностях прошли сильные ливни, затопившие улицы и даже целые районы. Кроме того, дожди там сопровождались крупным градом, который не только разбил автомобили, но и оставил после себя большие сугробы на дорогах.

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А вот в центр Испании шторм принес резкое понижение температуры и снег. Сразу несколько автомобильных трасс были полностью заблокированы из-за образовавшихся сугробов.

Синоптики предупреждают, что подобная погода сохранится в стране до конца недели. В некоторых регионах был введен оранжевый уровень опасности из-за погодных условий.

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Екатерина Гура

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