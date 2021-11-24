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18:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снежный циклон обрушился на Биробиджан (фото)

Там за сутки выпала полуторамесячная норма снега.

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Еврейскую автономную область накрыл снежный циклон, который на двое суток парализовал город Биробиджан. Сообщается, что всего за 24 часа там выпало около 40 сантиметров снега, что составляет полуторамесячную норму. При этом снег, начавшийся 22 ноября, до сих пор продолжает идти.

Обильный снегопад и снежная буря заблокировали автомобильные дороги вокруг города, в самом Биробиджане местные власти ввели временный режим ЧС.

Были отменены занятия в школах, не ходил городской транспорт, а местных жителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности оставаться дома. Также сообщается о перебоях с электричеством в некоторых районах города и близлежащих селах.

Как пишут местные СМИ, за двое суток в городе образовались сугробы высотой более 55 сантиметров. Заблокированными оказались входы в дома, магазины, остановки и дороги. На расчистку снега вышли не только коммунальщики, но и сами местные жители. Группы волонтеров лопатами расчищали дороги и важные городские объекты.

По данным синоптиков, снег в ЕАО продолжится еще несколько дней, но уже не будет таким сильным.

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