40 cm of snow in 24 hours in Birobidzhan, Russia.— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) November 23, 2021
Snow depth - 53 cm. pic.twitter.com/IAfzu1mamy
Снежный циклон обрушился на Биробиджан (фото)
Там за сутки выпала полуторамесячная норма снега.
Там за сутки выпала полуторамесячная норма снега.
Еврейскую автономную область накрыл снежный циклон, который на двое суток парализовал город Биробиджан. Сообщается, что всего за 24 часа там выпало около 40 сантиметров снега, что составляет полуторамесячную норму. При этом снег, начавшийся 22 ноября, до сих пор продолжает идти.
Были отменены занятия в школах, не ходил городской транспорт, а местных жителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности оставаться дома. Также сообщается о перебоях с электричеством в некоторых районах города и близлежащих селах.
Как пишут местные СМИ, за двое суток в городе образовались сугробы высотой более 55 сантиметров. Заблокированными оказались входы в дома, магазины, остановки и дороги. На расчистку снега вышли не только коммунальщики, но и сами местные жители. Группы волонтеров лопатами расчищали дороги и важные городские объекты.
По данным синоптиков, снег в ЕАО продолжится еще несколько дней, но уже не будет таким сильным.
Екатерина Гура
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