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15:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Финляндии увидели в небе три «солнца» (фото)

Невероятное природное явление.

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Жители финского города Соткамо могли наблюдать в небе впечатляющее атмосферное явление.

Над горизонтом во время заката появилось сразу три «солнца», связанных между собой золотым кольцом. Настоящее солнце можно было увидеть посередине, а два ложных — по бокам.

На некоторых снимках, появившихся в соцсетях, даже можно рассмотреть маленькое четвертое «солнце» над дугой.

Это завораживающее природное явление называется «паргелий» и является редкой разновидностью солнечного гало. Паргелий или «ложное солнце» возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере, а потому появляется обычно в холодное время года в северных регионах.

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