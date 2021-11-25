Жители Финляндии увидели в небе три «солнца» (фото)

Жители финского города Соткамо могли наблюдать в небе впечатляющее атмосферное явление.
Над горизонтом во время заката появилось сразу три «солнца», связанных между собой золотым кольцом. Настоящее солнце можно было увидеть посередине, а два ложных — по бокам.
На некоторых снимках, появившихся в соцсетях, даже можно рассмотреть маленькое четвертое «солнце» над дугой.
Это завораживающее природное явление называется «паргелий» и является редкой разновидностью солнечного гало. Паргелий или «ложное солнце» возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере, а потому появляется обычно в холодное время года в северных регионах.