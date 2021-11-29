Из-за снежной бури десятки людей застряли в пабе в Британии
Они пили пиво, устраивали викторины и пели под караоке.
Они пили пиво, устраивали викторины и пели под караоке.
В конце ноября на Великобританию обрушился мощный зимний шторм «Арвен», который принес резкое похолодание, сильный ветер, ливни и обильные снегопады в отдельные регионы страны.
Из-за шторма в снежной ловушке оказались десятки людей, приехавшие на выходные в «самый высокий» паб в Великобритании Tan Hill Inn в Йоркшир-Дейлс, который находится на высоте 528 метров над уровнем моря. Около 60 человек приехали туда в пятницу вечером на трибьют-концерт группы Oasis, а уже в субботу не смогли уехать из-за метрового слоя снега на дорогах и упавших деревьев.
Хозяйка паба Никола Таунсенд рассказала, что 40 человек разместили в отеле Tan Hill Inn, находящемся при пабе, а остальных посетителей — в импровизированном «палаточном лагере» прямо в зале паба.
Однако люди не расстроились. Все три дня, пока им на помощь не прибыли спасатели, а дороги не расчистили, они отлично проводили время: пили пиво, играли в викторины, смотрели фильмы, пели под караоке и лепили снеговиков.
За это время одному из гостей понадобилась медицинская помощь, но ничего серьезного не произошло. Остальные были очень довольны затянувшимися выходными и отметили, что все три дня в пабе царила очень веселая и душевная обстановка, пишет The Sun.
Екатерина Гура