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18:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Северное сияние на полнеба сняли в Мурманской области (фото)

Завораживающее атмосферное явление.

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27 и 28 ноября в небе над Мурманской областью можно было наблюдать одно из самых живописных природных явлений — северное сияние.

Завораживающий и разноцветный танец авроры в небе всегда выглядит сказочно и привлекает большое внимание туристов. В соцсетях появились многочисленные фото, сделанные участниками туристических групп и жителями региона, на которых можно рассмотреть северное сияние во всей красе.

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