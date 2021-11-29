Северное сияние на полнеба сняли в Мурманской области (фото)
Завораживающее атмосферное явление.
Завораживающее атмосферное явление.
27 и 28 ноября в небе над Мурманской областью можно было наблюдать одно из самых живописных природных явлений — северное сияние.
Завораживающий и разноцветный танец авроры в небе всегда выглядит сказочно и привлекает большое внимание туристов. В соцсетях появились многочисленные фото, сделанные участниками туристических групп и жителями региона, на которых можно рассмотреть северное сияние во всей красе.
Екатерина Гура
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