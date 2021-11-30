В Крыму прошел сильный шторм (фото)
Ненастная погода продлится на полуострове еще два дня.
Ненастная погода продлится на полуострове еще два дня.
29 ноября Крым пострадал от сильного ветра: стихия валила деревья и обрывала провода.
30 ноября стихия не утихает. На полуострове местами наблюдается ветер до 20−25 метров в секунду и дождь.
Штормовой ветер вызван активным фронтальным разделом, говорят метеорологи. Теплая погода сменится резким похолоданием: уже ночью ожидаются морозы до минус двух градусов.
На 1 декабря в Крыму тоже объявлено штормовое предупреждение. «В связи с выходом южного циклона ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30 мм); в горах отложение мокрого снега, гололедица; ветер северо-западный м/с, порывы 25−30 м/с, в горах 35 м/с», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
Анна Лысенко
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