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11:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп обнаружил ближайшую к Земле пару черных дыр

Относительно скоро они сольются в одну.

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Астрономы открыли ближайшую к Земле пару сверхмассивных черных дыр.

Они расположены в галактике NGC 7727 в созвездии Водолея на расстоянии около 89 миллионов световых лет от нашей планеты, сообщает ESO. Ученые смогли обнаружить «дуэт» благодаря Очень большому телескопу (VLT) в Чили.

Хотя расстояние от этих черных дыр до Земли кажется очень большим, оно в пять раз меньше расстояния до другой ближайшей пары черных дыр (такая находится в 470 млн световых лет от Земли).

Большая черная дыра, расположенная прямо в ядре NGC 7727, имеет массу почти в 154 миллиона раз больше массы Солнца. Масса ее спутника составляет 6,3 миллиона солнечных масс.

Сверхмассивные черные дыры скрываются в центре массивных галактик, напоминают астрономы. Когда две галактики сливаются, черные дыры оказываются «рядом» и начинают взаимодействовать.

В результате такого процесса обнаруженные черные дыры оказались очень близко к друг другу — всего в 1600 световых годах, так что в конечном итоге они сольются в одну гигантскую черную дыру. На это уйдет примерно 250 миллионов лет, говорят астрономы.

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