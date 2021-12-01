Телескоп обнаружил ближайшую к Земле пару черных дыр
Относительно скоро они сольются в одну.
Относительно скоро они сольются в одну.
Астрономы открыли ближайшую к Земле пару сверхмассивных черных дыр.
Они расположены в галактике NGC 7727 в созвездии Водолея на расстоянии около 89 миллионов световых лет от нашей планеты, сообщает ESO. Ученые смогли обнаружить «дуэт» благодаря Очень большому телескопу (VLT) в Чили.
Хотя расстояние от этих черных дыр до Земли кажется очень большим, оно в пять раз меньше расстояния до другой ближайшей пары черных дыр (такая находится в 470 млн световых лет от Земли).
Большая черная дыра, расположенная прямо в ядре NGC 7727, имеет массу почти в 154 миллиона раз больше массы Солнца. Масса ее спутника составляет 6,3 миллиона солнечных масс.
Сверхмассивные черные дыры скрываются в центре массивных галактик, напоминают астрономы. Когда две галактики сливаются, черные дыры оказываются «рядом» и начинают взаимодействовать.
В результате такого процесса обнаруженные черные дыры оказались очень близко к друг другу — всего в 1600 световых годах, так что в конечном итоге они сольются в одну гигантскую черную дыру. На это уйдет примерно 250 миллионов лет, говорят астрономы.
Анна Лысенко
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