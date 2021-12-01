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15:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

В китайской пустыне Такла-Макан выпал снег (фото)

Завораживающие пейзажи укутанных в белый снег песков.

В конце ноября в одной из крупнейших песчаных пустынь мира Такла-Макан, расположенной на западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, прошла снежная буря.

В результате многочасового снегопада песчаные дюны пустыни оказались укутаны в белоснежное покрывало. А серые снежные тучи растворились в тумане и создали совершенно сказочные пейзажи.

Вокруг пустыни Такла-Макан расположено много гор, которые дают этому месту нестандартный климат. Летом здесь очень жарко, а зимой — холодно.

Снег в пустыне является редкостью, но если он приходит, то обычно в виде сильных снегопадов. 

Снежная пустыня всегда привлекает множество туристов, которые пытаются сделать красивые и редкие снимки, пока снег не начал таять.

Екатерина Гура

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