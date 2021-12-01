塔克拉玛干沙漠迎来罕见降雪，宛如童话世界。 pic.twitter.com/I9HyOPak8v— XIJIN LI (@XijinLi) December 1, 2021
В китайской пустыне Такла-Макан выпал снег (фото)
Завораживающие пейзажи укутанных в белый снег песков.
Завораживающие пейзажи укутанных в белый снег песков.
В конце ноября в одной из крупнейших песчаных пустынь мира Такла-Макан, расположенной на западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, прошла снежная буря.
В результате многочасового снегопада песчаные дюны пустыни оказались укутаны в белоснежное покрывало. А серые снежные тучи растворились в тумане и создали совершенно сказочные пейзажи.
Вокруг пустыни Такла-Макан расположено много гор, которые дают этому месту нестандартный климат. Летом здесь очень жарко, а зимой — холодно.
Снежная пустыня всегда привлекает множество туристов, которые пытаются сделать красивые и редкие снимки, пока снег не начал таять.
Екатерина Гура