Вулкан в Индонезии выпустил дым и пепел на 12 километров (видео)

Семеру, самый высокий вулкан на острове Ява в Индонезии, выпустил пирокластические потоки во время извержения 4 декабря.
Облака дыма и пепла поднялись в воздух на 12 километров, сообщает Independent. На видео извержения, опубликованных в социальных сетях, видно, как местные жители спасаются бегством.
Сообщений о жертвах пока не поступало, но все близлежащие деревни затянуты дымом, а в роликах видны многочисленные разрушения, нанесенные пирокластическими потоками.
По сообщениям местных властей, вулкан извергается с вечера пятницы, 3 декабря.