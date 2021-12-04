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14:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вулкан в Индонезии выпустил дым и пепел на 12 километров (видео)

Местные жители спасаются бегством.

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Семеру, самый высокий вулкан на острове Ява в Индонезии, выпустил пирокластические потоки во время извержения 4 декабря.

Облака дыма и пепла поднялись в воздух на 12 километров, сообщает Independent. На видео извержения, опубликованных в социальных сетях, видно, как местные жители спасаются бегством.

Сообщений о жертвах пока не поступало, но все близлежащие деревни затянуты дымом, а в роликах видны многочисленные разрушения, нанесенные пирокластическими потоками.

По сообщениям местных властей, вулкан извергается с вечера пятницы, 3 декабря.

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