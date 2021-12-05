Лунную тень на Земле показали из космоса
Ее увидели спутники и космонавты на борту МКС.
Ее увидели спутники и космонавты на борту МКС.
Солнечное затмение 4 декабря наблюдали не только с Земли, но и с орбиты.
Космонавты на борту Международной космической станции тоже следили за этим явлением и поделились в соцсетях фотографиями, на которых видна лунная тень на поверхности нашей планеты.
«Экипаж МКС — один из тех везунчиков, которым удалось пронаблюдать почти полную фазу этого астрономического явления. И бонусом — лунная тень на поверхности Земли», — написал космонавт Петр Дубров.
Фотографии тени Луны сделали и российские спутники «Электро-Л» № 2 и 3, а также метеорологический спутник «Метеор-М».
Солнечное затмение 4 декабря наблюдали на юге Африки, в Намибии, Южной Америке, Антарктиде, а также в южных акваториях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Анна Лысенко