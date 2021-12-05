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15:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лунную тень на Земле показали из космоса

Ее увидели спутники и космонавты на борту МКС.

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Солнечное затмение 4 декабря наблюдали не только с Земли, но и с орбиты.

Космонавты на борту Международной космической станции тоже следили за этим явлением и поделились в соцсетях фотографиями, на которых видна лунная тень на поверхности нашей планеты.

«Экипаж МКС — один из тех везунчиков, которым удалось пронаблюдать почти полную фазу этого астрономического явления. И бонусом — лунная тень на поверхности Земли», — написал космонавт Петр Дубров.

Фотографии тени Луны сделали и российские спутники «Электро-Л» № 2 и 3, а также метеорологический спутник «Метеор-М».

Солнечное затмение 4 декабря наблюдали на юге Африки, в Намибии, Южной Америке, Антарктиде, а также в южных акваториях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

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