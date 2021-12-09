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17:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сибирская вечная мерзлота значительно ускоряет глобальное потепление

Ученые выяснили, что быстрое таяние местных ледников способствует мощному выбросу парниковых газов.

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На сегодняшний день ученые выделяют три главных источника парникового эффекта: это диоксид углерода, метан и оксид азота. Последний хоть и не такой интенсивный, зато он обладает в 298 раз более сильным согревающим эффектом, чем углекислый газ, и быстро разрушает озоновый слой.

Основными источниками выбросов оксида азота называется сельское хозяйство при использовании обогащенных азотом удобрений и океаны, соленость которых в последние годы растет также из-за деятельности человека. 

Новые исследования, проведенные специалистами из Университета Восточной Финляндии, показали еще один и гораздо более активный источник выбросов, который может значительно ускорить необратимые изменения климата.

Оказалось, что выбросы одного из сильнейших парниковых газов в регионах вечной мерзлоты Едома (окруженные долинами возвышенности Восточной Сибири) в 100 раз больше, чем считалось ранее. Из-за быстрого таяния местных ледников происходит высыхание почвы, что приводит к росту популяции микробов, вырабатывающих парниковые газы, а количество микроорганизмов, потребляющих их, наоборот сокращается.

Сейчас ученые систематизируют и изучают полученные данные для оценки масштабов выбросов оксида азота в регионе вечной мерзлоты в Сибири, после чего добавят эту информацию в существующие климатические модели. Ученые отмечают, что пока о сроках говорить рано, но новое открытие значительно ухудшает перспективы человечества, а необратимое глобальное потепление может наступить намного раньше, чем было принято считать.

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