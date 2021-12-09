Сибирская вечная мерзлота значительно ускоряет глобальное потепление
Ученые выяснили, что быстрое таяние местных ледников способствует мощному выбросу парниковых газов.
Ученые выяснили, что быстрое таяние местных ледников способствует мощному выбросу парниковых газов.
На сегодняшний день ученые выделяют три главных источника парникового эффекта: это диоксид углерода, метан и оксид азота. Последний хоть и не такой интенсивный, зато он обладает в 298 раз более сильным согревающим эффектом, чем углекислый газ, и быстро разрушает озоновый слой.
Новые исследования, проведенные специалистами из Университета Восточной Финляндии, показали еще один и гораздо более активный источник выбросов, который может значительно ускорить необратимые изменения климата.
Оказалось, что выбросы одного из сильнейших парниковых газов в регионах вечной мерзлоты Едома (окруженные долинами возвышенности Восточной Сибири) в 100 раз больше, чем считалось ранее. Из-за быстрого таяния местных ледников происходит высыхание почвы, что приводит к росту популяции микробов, вырабатывающих парниковые газы, а количество микроорганизмов, потребляющих их, наоборот сокращается.
Сейчас ученые систематизируют и изучают полученные данные для оценки масштабов выбросов оксида азота в регионе вечной мерзлоты в Сибири, после чего добавят эту информацию в существующие климатические модели. Ученые отмечают, что пока о сроках говорить рано, но новое открытие значительно ухудшает перспективы человечества, а необратимое глобальное потепление может наступить намного раньше, чем было принято считать.
Екатерина Гура