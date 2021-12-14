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16:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнаружили угрозу для «ледника Судного дня»

На полученных спутниками снимках видны новые трещины.

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Исследователи заметили новые трещины в важном шельфовом леднике, который поддерживает ледник Туэйтса в Антарктиде, известный как «ледник Судного дня».

Трещины говорят о том, что в ближайшие пять лет этот барьер может рухнуть, что ускорит таяние ледника Туэйтса. В конечном итоге процесс приведет к повышению уровня моря примерно на 0,6 метра и поставит под угрозу прибрежные регионы во всем мире, сообщает Washington Post. Талая вода ледника Туэйтса размером примерно с Флориду уже повысила уровень мирового океана на 4%, говорят специалисты.

Восточный шельфовый ледник Туэйтеса действует как своеобразная заслонка, препятствующая быстрому оттоку талой воды от ледника, а шельф удерживается на месте подводной горой. Эта часть шельфового ледника ранее считалась стабильной, пока ученые не провели новые измерения в течение последних двух лет.

Теплая океанская вода омывает лед снизу, он тает, и шельф постепенно теряет «связь» с подводной горой. А теперь спутниковые снимки выявили и трещины на шельфе.

Сам ледник Туэйтс связан с соседними ледниками, поэтому, если он обрушится, за ним последуют и «соседи». В течение следующих нескольких столетий это может привести к потере всего Западно-Антарктического ледяного щита и значительному подъему уровня моря.

«Это будет глобальное изменение», — сказал Science Роберт ДеКонто, гляциолог из Массачусетского университета в Амхерсте. Оно навсегда изменит очертания материков на планете.

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