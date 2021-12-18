Жители России увидят Луну солнцестояния
Полнолуние будет самым продолжительным в году.
Полнолуние будет самым продолжительным в году.
Во время последнего полнолуния 2021 года, которое наступит 19 декабря, луну можно будет наблюдать над горизонтом дольше всего, сообщают астрономы NASA.
Дело в том, что декабрьское полнолуние почти совпадает с зимним солнцестоянием в Северном полушарии, когда 21 декабря в 18:59 по московскому времени Северный полюс будет находиться под углом 23,5 градуса к Солнцу. Из-за этого декабрьскую полную луну 2021 года еще называют Луной солнцестояния.
Например, в Москве луна взойдет 19 декабря в 15:41, а скроется за горизонтом только в 9:30 следующего дня. Таким образом естественный спутник Земли будет находиться в небе 17 часов 49 минут.
Астрономы также отмечают, что только в это время года в Северном полушарии солнце находится ниже всего над горизонтом, а луна, напротив, очень высоко.
Анна Лысенко