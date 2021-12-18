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12:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители России увидят Луну солнцестояния

Полнолуние будет самым продолжительным в году.

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Во время последнего полнолуния 2021 года, которое наступит 19 декабря, луну можно будет наблюдать над горизонтом дольше всего, сообщают астрономы NASA.

Дело в том, что декабрьское полнолуние почти совпадает с зимним солнцестоянием в Северном полушарии, когда 21 декабря в 18:59 по московскому времени Северный полюс будет находиться под углом 23,5 градуса к Солнцу. Из-за этого декабрьскую полную луну 2021 года еще называют Луной солнцестояния.

Например, в Москве луна взойдет 19 декабря в 15:41, а скроется за горизонтом только в 9:30 следующего дня. Таким образом естественный спутник Земли будет находиться в небе 17 часов 49 минут.

Астрономы также отмечают, что только в это время года в Северном полушарии солнце находится ниже всего над горизонтом, а луна, напротив, очень высоко.

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