Астрономы обнаружили до 170 экзопланет размером с Юпитер
Они находятся в 420 световых годах от Земли.
Они находятся в 420 световых годах от Земли.
Международная команда астрономов исследовала данные за 20-летний период, полученные с наземных и космических телескопов. Большая часть данных поступила из обсерваторий, контролируемых ESO, включая Очень большой телескоп (VLT), а также со спутника Европейского космического агентства Gaia, который был запущен для измерения положения, расстояний и движений звезд.
Изучив десятки тысяч изображений и десятки терабайт данных, ученые измерили крошечные движения, цвета и яркость десятков миллионов источников на большой площади неба, что позволило найти планеты-изгои.
По словам ученых, эти планеты скрываются в темной вселенной в области звездообразования в созвездиях Верхнего Скорпиона и Змееносца, и у них нет звезды, которая бы их освещала. Однако специалисты воспользовались тем фактом, что спустя несколько миллионов лет после образования эти планеты все еще достаточно горячие, чтобы светиться, что делает их видимыми.
Однако их может быть намного больше, просто пока у астрономов нет достаточно технических возможностей для более детального измерения.
Планеты-гиганты, которые свободно перемещаются по Млечному Пути без звезды-хозяина называют планетами-изгоями. Обнаружение как можно большего количества таких миров-изгоев может помочь астрономам узнать, как они формируются и почему блуждают сами по себе.
Некоторые ученые считают, что эти планеты образуются из-за коллапса газового облака, которое недостаточно велико, чтобы привести к образованию звезды, другие считают, что их «выгнали» из звездной системы. Авторы исследования объяснили, что дальнейшие достижения в области технологий будут ключом к разгадке тайны этих кочевых планет, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура