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15:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Парение моря и паровой смерч попали на видео в Приморском крае

Запись была сделана в поселке Южно-Морской во время очень морозной погоды.

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В Приморском крае заметили одновременно сразу два редких природных явления. В дополнение к парению моря здесь появился уникальный паровой смерч.

Фотографией и видео красивого зрелища поделился с Погодой Mail.ru астроном-любитель Филипп Романов. Запись была сделана в поселке Южно-Морской во время очень морозной погоды с застекленного балкона, рассказал очевидец.

Паровым смерчем называют небольшую вращающуюся колонну насыщенного воздуха, которая может иметь разную высоту, небольшой диаметр и приблизительно вертикальную ось, которая формируется, когда холодный воздух находится над значительно более теплым массивом воды или насыщенной поверхностью, например, во время парения моря. Его наблюдают, когда испарения теплого водяного пара над морем быстро конденсируются в туман в холодном воздухе.

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