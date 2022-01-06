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16:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Млечном Пути обнаружили древнюю гигантскую структуру

Она поможет пролить свет на образование галактик и звезд.

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Примерно 13,8 миллиарда лет назад в результате мощного взрыва родилась наша Вселенная. 370 тысяч лет спустя в ней сформировался водород — строительные блоки звезд, в недрах которых этот элемент и гелий создают тяжелые элементы.

Водород и сейчас остается самым распространенным элементом во Вселенной, но отдельные облака газообразного водорода в межзвездной среде обнаружить сложно. Это затрудняет исследование ранних фаз звездообразования, которые могут дать подсказки об эволюции галактик и всего космоса.

Но недавно международная группа под руководством астрономов из Института астрономии Макса Планка заметила массивную нить атомарного водорода в Млечном Пути, сообщает Universe Today. Названная «Мэгги» (Maggie), она расположена примерно в 55 тысячах световых лет от нас и является одной из самых длинных структур, когда-либо наблюдавшихся в нашей галактике.

Самые большие из известных облаков молекулярного газа обычно имеют длину около 800 световых лет, но «Мэгги» достигает 3,9 тыс. световых лет в длину и и 130 световых лет в ширину.

Процесс превращения атомарного водорода в молекулярный до сих пор понятен не до конца, что делает эту находку особенно ценной.

Исследователи пришли к выводу, что Мэгги представляет собой целостную структуру с примерно одинаковой скоростью движения газа на разных участках. Они также заметили, что газ концентрируется в различных точках вдоль нити в больших облаках. Именно в этих средах атомарный газ будет постепенно конденсироваться в молекулярную форму, считают они.

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