Бразильский штат ушел под воду из-за рекордных дождей

В середине января на северные, центральные и юго-восточные части Бразилии обрушились сезонные ливни. Больше всего пострадал штат Минас-Жерайс на юго-востоке страны.
Там осадки оказались настолько обильными, что вызвали наводнения и сели, в результате которых всего за несколько дней погибли уже 24 человека. Сообщается, что около 3,5 тысяч человек остались без крова и около 17 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия. Из-за ливней, паводков и селей в регионе перекрыты 112 трасс, из-за чего некоторые населенные пункты оказались заблокированы. В 145 из 853 муниципалитетов штата объявлено чрезвычайное положение.
Такие осадки для Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) не редкость. По словам специалистов, обильные ливни вызваны движением теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате сезонных дождей на юге Бразилии погибли 66 человек.