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17:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Искупайся в сугробах»: жители Сахалина массово ныряют в снег (видео)

Снежный циклон породил новый челлендж в соцсетях.

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В середине января на Сахалин обрушился мощный снежный циклон. Из-за рекордных снегопадов в отдельных районах введен режим ЧС. Сообщается, что всего за первые сутки в регионе выпало 34% от среднемесячной нормы осадков.

В Южно-Сахалинске временно закрыли школы, не работает общественный транспорт, а местные жители безнадежно пытаются отыскать в гигантских сугробах свои автомобили. Некоторые даже не могут выйти из дома из-за заваленных снегом дверей.

Но, несмотря на настоящий коллапс, жители Сахалина не унывают. В соцсетях появился забавный челлендж под названием «Искупайся в сугробах», в котором люди ныряют в двухметровые горы снега.

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Кстати, параллельно в соцсетях стартовал и социальный челлендж «Бери лопату», в рамках которого местные жители, не дожидаясь работников коммунальных служб, сами расчищают дороги и подступы к домам и остановкам.

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