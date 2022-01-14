«Искупайся в сугробах»: жители Сахалина массово ныряют в снег (видео)
Снежный циклон породил новый челлендж в соцсетях.
Снежный циклон породил новый челлендж в соцсетях.
В середине января на Сахалин обрушился мощный снежный циклон. Из-за рекордных снегопадов в отдельных районах введен режим ЧС. Сообщается, что всего за первые сутки в регионе выпало 34% от среднемесячной нормы осадков.
В Южно-Сахалинске временно закрыли школы, не работает общественный транспорт, а местные жители безнадежно пытаются отыскать в гигантских сугробах свои автомобили. Некоторые даже не могут выйти из дома из-за заваленных снегом дверей.
Но, несмотря на настоящий коллапс, жители Сахалина не унывают. В соцсетях появился забавный челлендж под названием «Искупайся в сугробах», в котором люди ныряют в двухметровые горы снега.
Кстати, параллельно в соцсетях стартовал и социальный челлендж «Бери лопату», в рамках которого местные жители, не дожидаясь работников коммунальных служб, сами расчищают дороги и подступы к домам и остановкам.
Екатерина Гура