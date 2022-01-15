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15:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Бывший морской офицер обнаружил похожую на Юпитер планету

Волонтер просматривал данные спутника.

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Источник: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt

Том Джейкобс из США, ранее служивший морским офицером, помог ученым открыть похожую на Юпитер планету за пределами Солнечной системы.

Житель города Белвью участвует в волонтерских онлайн-проектах, которые позволяют всем желающим — так называемым гражданским ученым — просматривать данные телескопов в поисках признаков экзопланет, сообщает NASA.

Волонтеры проверяют графики данных спутника TESS, пытаясь обнаружить изменения яркости той или иной звезды. Периодическое падение яркости может говорить о том, что перед звездой по своей орбите проходит какое-то небесное тело.

Получившая название TOI-2180 b гигантская газообразная планета находится примерно в 379 световых годах от Земли. Она вращается вокруг звезды примерно с такой же массой, как у Солнца, и находится чуть дальше от нее, чем Венера от Солнца.

Ранее астрономы открыли экзопланету с необычной орбитой. Она вращается вокруг красного карлика, а температура на ней кардинально меняется в течение 35 дней.

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