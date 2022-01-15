Бывший морской офицер обнаружил похожую на Юпитер планету
Волонтер просматривал данные спутника.
Волонтер просматривал данные спутника.
Том Джейкобс из США, ранее служивший морским офицером, помог ученым открыть похожую на Юпитер планету за пределами Солнечной системы.
Житель города Белвью участвует в волонтерских онлайн-проектах, которые позволяют всем желающим — так называемым гражданским ученым — просматривать данные телескопов в поисках признаков экзопланет, сообщает NASA.
Волонтеры проверяют графики данных спутника TESS, пытаясь обнаружить изменения яркости той или иной звезды. Периодическое падение яркости может говорить о том, что перед звездой по своей орбите проходит какое-то небесное тело.
Получившая название TOI-2180 b гигантская газообразная планета находится примерно в 379 световых годах от Земли. Она вращается вокруг звезды примерно с такой же массой, как у Солнца, и находится чуть дальше от нее, чем Венера от Солнца.
Ранее астрономы открыли экзопланету с необычной орбитой. Она вращается вокруг красного карлика, а температура на ней кардинально меняется в течение 35 дней.
Анна Лысенко