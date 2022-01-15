В Курской области наблюдали снеговую грозу (видео)
Редкое метеорологическое явление.
Редкое метеорологическое явление.
Пользователи Сети поделились видео из Курской области, в котором над заснеженным городом сверкает молния и гремит гром. Снеговая гроза в регионе наблюдалась 14 января.
Это довольно редкое метеорологическое явление, при котором во время грозы вместо дождя выпадает снег, ледяной дождь или ледяная крупа.
По термодинамике снеговая гроза ничем не отличается от обычной грозы, говорят метеорологи, но верхняя часть кучево-дождевого облака обычно находится довольно низко, а низкие температуры превращают капли в снежинки. Чаще всего это явление наблюдают в районе Великих озер в США и Канаде.
Анна Лысенко