Названы 10 неожиданных фактов о снеге

Крупицы замерзшей воды прозрачны. Белыми снежинки кажутся из-за того, что их грани отражают видимый белый свет. Иногда, рассмотрев снежинку под увеличительным стеклом, можно увидеть, что она сияет радужными цветами. Это солнечный свет преломляется, проходя сквозь лед.
У снежинок всегда шесть сторон
Молекулы водорода и кислорода, из которых состоит вода и, соответственно, снежинки, могут соединяться только таким образом, при котором получается шестигранный кристалл льда.
Две одинаковые снежинки могут существовать
Существует миф, что двух одинаковых снежинок в природе не найти. Но в 1988 году Нэнси Найт, ученый из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо, обнаружила две одинаковые снежинки, появившиеся во время шторма в Висконсине.
Поскольку свежий уплотненный снег примерно на 90−95% состоит из воздуха, он является отличным изолятором. По этой причине многие животные зимой зарываются глубоко в снег, чтобы впасть в спячку. По этой же причине некоторые северные народы строили и до сих пор строят из снега дома и убежища.
Снег следует классифицировать как минерал
Снежинки и лед представляют собой природное твердое вещество, поэтому формально относятся к категории минералов.
Свежевыпавший снег поглощает звуковые волны, придавая всему приглушенную, спокойную атмосферу после бури. Но если снег тает и снова замерзает в виде ледяной корки, она может отражать звуковые волны, заставляя звук распространяться дальше и четче.
Вода замерзает при температуре ноль градусов Цельсия. Но часто снег падает и при плюсовой температуре, когда на градуснике может быть плюс 3 или даже плюс 6 градусов. Так бывает, если дождь идет достаточно долго. Он охлаждает воздух вокруг себя и в конечном итоге создает подходящую среду для образования снежных хлопьев.
Угольная пыль, загрязнения и даже пресноводные криофильные водоросли могут окрасить снег в черный, оранжевый, бурый или синий цвет. Розовый или «арбузный снег» появляется из-за водорослей, содержащих астаксантин — каротиноид, придающий цвет креветкам и лососю.
Люди и животные могут страдать боязнью снега. У человека такой навязчивый страх называют хионофобией. Это расстройство чаще всего связано с детской травмой, а иногда — с иррациональным страхом оказаться в снежной ловушке. Животных и растения, не приспособленные к жизни в условиях глубокого снежного покрова, называют хионофобами.
Форма снежинки зависит от температуры
Температура воздуха — один из решающих факторов для формы снежинки. Например, при температуре около минус 2 градусов Цельсия образуются тонкие игольчатые кристаллы льда. При минус 5-ти градусах кристаллы будут очень плоскими и пластинчатыми. Современная международная классификация форм ледяных кристаллов в атмосфере, принятая в 1949 году, выделяет более 40 основных типов снежинок.
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