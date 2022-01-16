Над Венгрией пролетел зеленый светящийся шар (видео)
Пока не ясно, упал ли он на землю или сгорел в атмосфере.
Пока не ясно, упал ли он на землю или сгорел в атмосфере.
Жители Венгрии делятся видео болида, который пролетел в ночном небе над страной.
Как сообщают венгерские СМИ, крупный метеор был виден из разных мест по всей стране в течение нескольких секунд. Его полет записали несколько камер наблюдения.
Болидом называют метеор, яркость которого превышает −4 звездные величины. То есть он сияет ярче, чем Венера. Болиды наблюдают примерно раз на тысячу случаев.
Пока не ясно, достиг ли небесный камень земли или сгорел в атмосфере.
Анна Лысенко