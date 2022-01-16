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15:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Венгрией пролетел зеленый светящийся шар (видео)

Пока не ясно, упал ли он на землю или сгорел в атмосфере.

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Жители Венгрии делятся видео болида, который пролетел в ночном небе над страной.

Как сообщают венгерские СМИ, крупный метеор был виден из разных мест по всей стране в течение нескольких секунд. Его полет записали несколько камер наблюдения.

Болидом называют метеор, яркость которого превышает −4 звездные величины. То есть он сияет ярче, чем Венера. Болиды наблюдают примерно раз на тысячу случаев.

Пока не ясно, достиг ли небесный камень земли или сгорел в атмосфере.

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