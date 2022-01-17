Житель Перми сфотографировал северное сияние из окна самолета
Завораживающий ночной пейзаж.
Завораживающий ночной пейзаж.
Житель Перми Степан Аликин поделился в соцсети уникальными снимками северного сияния, которое ему посчастливилось увидеть с необычного ракурса. Фотограф объяснил, что наблюдал танец авроры около 10−15 минут из окна самолета, когда летел над Пермским краем ночным рейсом из Москвы в Пермь.
На снимках можно увидеть крыло самолета и яркое сияние прямо напротив иллюминатора. Красочные фото быстро стали вирусными и разлетелись по интернету.
Екатерина Гура