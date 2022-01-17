Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В Минфине назвали способы повысить размер будущей пенсии Повысить размер будущей пенсии можно с помощью покупки пенсионных баллов
Фоторепортажи
18Казахстан после погромов
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
16:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Перми сфотографировал северное сияние из окна самолета

Завораживающий ночной пейзаж.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Житель Перми Степан Аликин поделился в соцсети уникальными снимками северного сияния, которое ему посчастливилось увидеть с необычного ракурса. Фотограф объяснил, что наблюдал танец авроры около 10−15 минут из окна самолета, когда летел над Пермским краем ночным рейсом из Москвы в Пермь.

На снимках можно увидеть крыло самолета и яркое сияние прямо напротив иллюминатора. Красочные фото быстро стали вирусными и разлетелись по интернету.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»