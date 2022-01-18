Камера небоскреба сняла гипнотический восход в Санкт-Петербурге
Когда в городе облачно и серо, высоко над облаками происходит настоящая магия.
Когда в городе облачно и серо, высоко над облаками происходит настоящая магия.
Камера, установленная на вершине петербургского «Лахта Центра», сняла живописный восход Солнца над городом, который, правда, никто из жителей не мог увидеть из-за плотного слоя облаков.
В завораживающем ролике можно увидеть настоящее живое море из облаков и дымовых гейзеров, над которым восходит яркое Солнце.
«В Петербурге всегда солнечно. Просто мы не всегда это видим из-за облаков. “Лахта Центр” может помочь и показать то, что бывает скрыто, для вдохновения и отличного начала дня», — подписали видео в соцсетях.
Екатерина Гура