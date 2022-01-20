На Турцию обрушились рекордные снегопады (фото)
Около трех тысяч человек были эвакуированы.
Около трех тысяч человек были эвакуированы.
В середине января в южной турецкой провинции Газиантеп прошли сильные снегопады, которые парализовали транспортное сообщение и привели к эвакуации людей.
Как сообщают местные метеослужбы, эти снегопады оказались самыми мощными за последние 54 года. Всего за сутки в регионе выпало от 0,5−1 метра снега.
Снегопады заблокировали автодороги и междугородные трассы, на которых застряли сотни грузовиков и машин. Некоторые не могут выбраться из заносов уже больше суток.
Спасателям также пришлось эвакуировать около трех тысяч человек из заблокированного в горных районах населения. Их доставляли в безопасные районы с помощью двух военных вертолетов.
По данным местных СМИ, из снежных заносов и кюветов спасатели вытащили около 2 тысяч автомобилей. Для расчистки трасс и эвакуации людей в регионе задействовано около 900 единиц спецтранспорта и техники.
Екатерина Гура