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15:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Турцию обрушились рекордные снегопады (фото)

Около трех тысяч человек были эвакуированы.

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В середине января в южной турецкой провинции Газиантеп прошли сильные снегопады, которые парализовали транспортное сообщение и привели к эвакуации людей.

Как сообщают местные метеослужбы, эти снегопады оказались самыми мощными за последние 54 года. Всего за сутки в регионе выпало от 0,5−1 метра снега.

Снегопады заблокировали автодороги и междугородные трассы, на которых застряли сотни грузовиков и машин. Некоторые не могут выбраться из заносов уже больше суток.

Спасателям также пришлось эвакуировать около трех тысяч человек из заблокированного в горных районах населения. Их доставляли в безопасные районы с помощью двух военных вертолетов.

По данным местных СМИ, из снежных заносов и кюветов спасатели вытащили около 2 тысяч автомобилей. Для расчистки трасс и эвакуации людей в регионе задействовано около 900 единиц спецтранспорта и техники.

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