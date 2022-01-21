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15:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы нашли звездное топливо вокруг галактик

Это своеобразные «заправочные станции», которые снабжают галактики материалом для формирования новых звезд.

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Как известно, большинство галактик, в том числе и наша, растут за счет накопления нового материала и превращения его в звезды. Но до сих пор было непонятно, откуда берется этот новый материал, ведь некоторые галактики производят больше звезд, чем позволяют их запасы звездообразующего газа. Это означало, что новый газ должен поступать в галактики извне и таким образом поддерживать формирование новых звезд и планет.

Астрономы из Университета штата Аризона во главе с Санчайетой Бортакур решили внимательнее исследовать этот вопрос и в итоге нашли на него ответ. Ученые изучили данные, собранные за долгие годы телескопом Аресибо и космическим телескопом Хаббл, и обнаружили слабые газовые облака, окружающие галактики.

Используя статистический метод, известный как взаимная корреляция (для измерения связи между двумя величинами), специалисты определили точное местонахождение этих межгалактических облаков газа и их связь с галактиками.

По словам ученых, эти газовые скопления являются, своего рода, заправочными станциями для галактик, снабжая их нужным материалом для формирования новых звезд и планет. Но пока специалистам не удалось понять, как эти резервуары топлива могут достичь внутренних областей галактик, где формируются звезды. Именно этим вопросом сейчас и занимается команда авторов исследования.

Понимание источника звездного топлива позволит ученым точно предсказать, будут ли образовываться новые звезды в будущем, пишет Phys.org.

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