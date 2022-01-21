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16:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Летом к Земле приблизится необычная комета

C/2017 K2 — одна из самых дальних активно приближающихся к нам комет.

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Источник: NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA)

С мая по август 2022 года жители Северного полушария с помощью мощного бинокля или любительского телескопа смогут наблюдать в небе необычную комету C/2017 K2 (PANSTARRS).

До недавнего времени C/2017 K2 считалась самой дальней активно приближающейся к нам кометой из всех известных, пока ученые не отдали этот «титул» комете C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна.

Известно, что PANSTARRS — это непериодическая комета с гиперболической орбитой. На момент открытия в мае 2017 года она находилась на большом расстоянии в 16,09 астрономических единиц от Солнца — за орбитой Сатурна в направлении созвездия Дракона. Ее диаметр составляет менее 18 км.

6 июля 2022 года комета пересечет небесный экватор для земного наблюдателя, а вблизи 14 июля 2022 года она пройдёт на расстоянии 1,8 астрономических единиц от Земли.

19 декабря 2022 года комета пройдет перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей траектории — и будет находиться вблизи орбиты Марса.

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