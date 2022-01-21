В небе над США пролетел огромный метеор (видео)
Его наблюдали сразу в нескольких штатах на Среднем Западе.
Его наблюдали сразу в нескольких штатах на Среднем Западе.
В четверг, 20 января, около 6:45 утра в небе над территорией Среднего Запада США пролетел огромный метеор. По данным Международной метеорной организации, более 100 человек из штатов Айова, Иллинойс, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури и Небраска сообщили, что видели огненный шар.
Большинство жителей Висконсина, сообщивших о космическом объекте, были сосредоточены в юго-восточных и северо-восточных районах штата. Свидетели рассказали, что огненный шар был виден в небе от одной до семи секунд.
Профессор астрономии Университета Висконсин-Мэдисон Джеймс Лэттис сказал, что юго-западное направление объекта означает, что это, вероятно, был метеороид (мини-астероид), а не космический мусор, который обычно движется на восток.
Этот метеор привлек больше внимания, потому что он пролетел над густонаселенными районами, такими как Чикаго, Милуоки и Фокс-Сити. По словам специалистов, поскольку метеор видело так много людей, ученые, вероятно, смогут рассчитать его скорость, высоту, направление и, в конечном счете, узнать, откуда он прилетел.
Как отметил профессор Латтис, половина метеоров пролетает по небу в течение дня, а три четверти пролетают над океаном, поэтому любой, кто видел огненный шар в четверг, должен считать себя счастливчиком.
Екатерина Гура