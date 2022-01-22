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15:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

В NASA назвали мировую столицу молний

Грозовая активность в мире растет по мере глобального потепления.

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Источник: NASA

Исследователи NASA составили новую карту грозовой активности на Земле. На ней можно увидеть, где чаще всего бьют молнии, сообщает NASA Earth Observatory.

Данные о молниях исследователи собирают с помощью специальных датчиков, установленных на космических спутниках и Международной космической станции. Для составления этой карты использовались данные, собранные с 1995 по 2020 год.

Мировой «столицей» молний оказалось озеро Маракайбо на севере Венесуэлы. Здесь в среднем происходит 389 вспышек молний в день.

На втором месте район вдоль озера Киву на границе Руанды и Демократической Республики Конго, где в среднем вспыхивает 368 молний в день.

Ученые надеются, что их наблюдения помогут выявить новые тенденции в грозовой активности, которая растет по мере глобального потепления.

Ранее эксперты Всемирной метеорологической организации сообщили о самой длинной молнии в истории. Мегавспышка произошла в 2018 году над Бразилией. Ее длина составила 700 км.

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