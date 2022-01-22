В NASA назвали мировую столицу молний
Грозовая активность в мире растет по мере глобального потепления.
Грозовая активность в мире растет по мере глобального потепления.
Исследователи NASA составили новую карту грозовой активности на Земле. На ней можно увидеть, где чаще всего бьют молнии, сообщает NASA Earth Observatory.
Данные о молниях исследователи собирают с помощью специальных датчиков, установленных на космических спутниках и Международной космической станции. Для составления этой карты использовались данные, собранные с 1995 по 2020 год.
Мировой «столицей» молний оказалось озеро Маракайбо на севере Венесуэлы. Здесь в среднем происходит 389 вспышек молний в день.
На втором месте район вдоль озера Киву на границе Руанды и Демократической Республики Конго, где в среднем вспыхивает 368 молний в день.
Ученые надеются, что их наблюдения помогут выявить новые тенденции в грозовой активности, которая растет по мере глобального потепления.
Ранее эксперты Всемирной метеорологической организации сообщили о самой длинной молнии в истории. Мегавспышка произошла в 2018 году над Бразилией. Ее длина составила 700 км.
Анна Лысенко