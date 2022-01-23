В Индии сфотографировали эффектное лунное гало
Вокруг луны появился радужный ореол.
Вокруг луны появился радужный ореол.
Фотограф Ануп Радж из Дели сфотографировал в горах необыкновенное лунное гало. Снимок был сделан во время январского полнолуния в курортном городе Куфри на севере Индии.
Гало — это красивое оптическое явление, при котором вокруг источника света можно заметить сияющее кольцо, искрящуюся дугу или световой столб. Чаще всего гало наблюдают высоко в горах вокруг солнца, но иногда можно заметить и красивое лунное гало.
Гало появляется, когда зависшие в атмосфере мелкие кристаллы льда отражают лучи света под определенным углом.
Анна Лысенко