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18:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Индии сфотографировали эффектное лунное гало

Вокруг луны появился радужный ореол.

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Фотограф Ануп Радж из Дели сфотографировал в горах необыкновенное лунное гало. Снимок был сделан во время январского полнолуния в курортном городе Куфри на севере Индии.

Гало — это красивое оптическое явление, при котором вокруг источника света можно заметить сияющее кольцо, искрящуюся дугу или световой столб. Чаще всего гало наблюдают высоко в горах вокруг солнца, но иногда можно заметить и красивое лунное гало.

Гало появляется, когда зависшие в атмосфере мелкие кристаллы льда отражают лучи света под определенным углом.

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