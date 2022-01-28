Погодные приметы на 28 января: снегопад — к скорым морозам
Этот день считается переломом зимы.
Этот день считается переломом зимы.
Православная церковь 28 января чтит память Павла Фивейского, а потому в народе этот день называют Павлов. Он считается переломом зимы, так как к этому времени дни уже становятся заметно длиннее, а ночи короче.
Несмотря на то, что впереди еще могут быть кратковременные сильные морозы, считается, что в среднем температура уже идет на повышение, а затяжных холодов быть не должно. Но чтобы узнать погоду наверняка, стоит обратить внимание на народные приметы.
Яркий месяц на небе — к ясной погоде, а бледный и туманный — к снегу. Тучи с северной стороны говорят о сохранении холодной погоды.
О погоде можно судить и по поведению птиц. Если снегири громко щебечут, то погода скоро переменится. Воробьи молча сидят на деревьях — к снегопаду. Вороны каркают и летают — к оттепели, а если спрятались и сидят на ветках — к похолоданию.
Благодаря некоторым приметам можно узнать погоду и на предстоящее лето. Например, если 28 января дует ветер — вероятнее всего, лето теплом не порадует и весь год будет сырым. О дождливом лете также говорят и обильные осадки в этот день, а вот если на Павла ясно, то лето будет жарким и сухим.
Екатерина Гура