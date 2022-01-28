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11:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 28 января: снегопад — к скорым морозам

Этот день считается переломом зимы.

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Источник: Агентство «Москва»

Православная церковь 28 января чтит память Павла Фивейского, а потому в народе этот день называют Павлов. Он считается переломом зимы, так как к этому времени дни уже становятся заметно длиннее, а ночи короче.

Несмотря на то, что впереди еще могут быть кратковременные сильные морозы, считается, что в среднем температура уже идет на повышение, а затяжных холодов быть не должно. Но чтобы узнать погоду наверняка, стоит обратить внимание на народные приметы.

Считается, что если 28 января идет сильный снег, то в ближайшее время будут морозы. Если к вечеру снегопад прекратился, то скоро погода улучшится.

Яркий месяц на небе — к ясной погоде, а бледный и туманный — к снегу. Тучи с северной стороны говорят о сохранении холодной погоды.

О погоде можно судить и по поведению птиц. Если снегири громко щебечут, то погода скоро переменится. Воробьи молча сидят на деревьях — к снегопаду. Вороны каркают и летают — к оттепели, а если спрятались и сидят на ветках — к похолоданию.

Благодаря некоторым приметам можно узнать погоду и на предстоящее лето. Например, если 28 января дует ветер — вероятнее всего, лето теплом не порадует и весь год будет сырым. О дождливом лете также говорят и обильные осадки в этот день, а вот если на Павла ясно, то лето будет жарким и сухим.

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Екатерина Гура

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