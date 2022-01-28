Ученые узнали, почему в разных полушариях Земли разные облака
Важную роль играют чистота воздуха и гравитационные волны.
Важную роль играют чистота воздуха и гравитационные волны.
Большинство людей не подозревает о том, что облака в Северном и Южном полушариях разные, тем не менее это научный факт. В Южном полушарии облака немного другие по форме, их больше, а также они обладают большей, чем у «северных», отражающей способностью.
До недавних пор наука не могла объяснить это различие, однако новое исследование ученых проливает свет на старую загадку. Для этого исследователи в течение трех лет собирали и изучали данные с лидаров и радаров в Лейпциге (Германия), Лимассоле (Кипр) и Пунта-Аренасе (Чили).
Поскольку большая часть Южного полушария — это океан, а не суша, воздух здесь чище, а также в нем меньше аэрозольных частиц, вокруг которых конденсируются пары воды и формируются капли, объединяющиеся в облако.
«Облака гораздо меньше покрываются льдом в средних широтах Южного полушария и содержат больше жидкой воды при тех же температурах», — говорит метеоролог Патрик Зайферт из Института тропосферных исследований им. Лейбница (TROPOS) в Германии.
Это наблюдение подтвердило предыдущие исследования других ученых. Однако команда также обнаружила и нечто совершенно новое. Оказалось, что важным фактором для облаков являются так называемые гравитационные волны — подъемы воздуха, в частности, возникающие при столкновении западных ветров с Тихого океана с Андами. Именно гравитационные волны, а не отсутствие ядер льда, оказались ответственны за избыток облачных капель при температуре ниже 25 градусов Цельсия.
Теперь ученым осталось проверить, характерно ли это для всего Южного полушария, или же наблюдается только в Чили.
Анна Лысенко