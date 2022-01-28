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14:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тайные структуры в центре Млечного Пути показали на фото

Чтобы увидеть их, потребовалось обработать 70 терабайт данных на суперкомпьютерах.

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Источник: I. Heywood, SARAO

Южноафриканская радиоастрономическая обсерватория (SARAO) поделилась важным снимком «сердца» нашей галактики. На нем с беспрецедентной четкостью и глубиной видно радиоизлучение в центре Млечного Пути.

Изображение было получено с помощью массива телескопов MeerKAT. Источниками запечатленного на нем излучения являются вспыхивающие звёзды, области звездообразования, хаотической области вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики и другие явления.

Межзвездная пыль затемняет обзор этой области для большинства телескопов, но радиоволны способны проникать сквозь это препятствие, а чувствительные приборы MeerKAT улавливают их с большой точностью.

Чтобы создать такую 100-мегапиксельную «панораму», исследователи наложили друг на друга 20 отдельных снимков, полученных за 200 часов работы массива телескопов. Им пришлось обработать 70 терабайт данных на нескольких суперкомпьютерах.

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