Тайные структуры в центре Млечного Пути показали на фото
Чтобы увидеть их, потребовалось обработать 70 терабайт данных на суперкомпьютерах.
Чтобы увидеть их, потребовалось обработать 70 терабайт данных на суперкомпьютерах.
Южноафриканская радиоастрономическая обсерватория (SARAO) поделилась важным снимком «сердца» нашей галактики. На нем с беспрецедентной четкостью и глубиной видно радиоизлучение в центре Млечного Пути.
Изображение было получено с помощью массива телескопов MeerKAT. Источниками запечатленного на нем излучения являются вспыхивающие звёзды, области звездообразования, хаотической области вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики и другие явления.
Межзвездная пыль затемняет обзор этой области для большинства телескопов, но радиоволны способны проникать сквозь это препятствие, а чувствительные приборы MeerKAT улавливают их с большой точностью.
Чтобы создать такую 100-мегапиксельную «панораму», исследователи наложили друг на друга 20 отдельных снимков, полученных за 200 часов работы массива телескопов. Им пришлось обработать 70 терабайт данных на нескольких суперкомпьютерах.
Анна Лысенко