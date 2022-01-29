Ученые описали экзотическую атмосферу экстремальной планеты
И нашли в ней аналог озонового слоя.
И нашли в ней аналог озонового слоя.
Международная команда ученых проанализировала атмосферу одной из самых экстремальных планет за пределами Солнечной системы, о которых известно астрономам.
Похожая на Юпитер планета WASP-189b расположена в 322 световых годах от Земли в созвездии Весов. Она находится в 20 раз ближе к своей родительской звезде, чем Земля к Солнцу, и поэтому имеет дневную температуру 3200 градусов по Цельсию.
Пытаясь понять, какой может быть атмосфера на такой «адской» планете, ученые проанализировали данные спектрографа HARPS из обсерватории Ла Силья в Чили.
Атмосфера нашей планеты неоднородна. Она состоит из отдельных слоев, каждый из которых имеет характерные свойства. Самый нижний слой, тропосфера, содержит много водяного пара. Слой над ним — стратосфера — содержит знаменитый озоновый слой, защищающий нас от губительного ультрафиолетового излучения Солнца.
Ученые измерили свет, исходящий от звезды WASP-189 и проходящий через атмосферу планеты. Газы в атмосфере поглощают часть звездного света, подобно озону, поглощающему часть солнечного света в атмосфере Земли, и тем самым оставляют характерный «отпечаток пальца». С помощью спектрографа ученые смогли его «прочесть».
Оказалось, что в атмосфере WASP-189b много железа, хрома, ванадия, магния и марганца. Но самой интересной находкой оказался газ, содержащий титан: оксид титана. На Земле его очень мало, а вот на WASP-189b — в избытке. Поскольку оксид титана поглощает коротковолновое излучение, такое как ультрафиолетовое, ученые полагают, что он выполняет в атмосфере планеты такую же функцию, как озоновый слой на Земле.
«В прошлом астрономы часто предполагали, что атмосферы экзопланет существуют как однородный слой, и пытались понять его как таковой. Но наши результаты демонстрируют, что даже атмосферы сильно облученных газовых планет-гигантов имеют сложные трехмерные структуры», — говорится в исследовании.
Анна Лысенко