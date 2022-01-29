Ученые узнали, когда на Солнце произошел исторический шторм
Его следы сохранились во льдах Гренландии и Антарктиды.
Его следы сохранились во льдах Гренландии и Антарктиды.
Примерно 9125 лет назад на Солнце произошел самый мощный корональный выброс массы за последние 10 тысяч лет, установили ученые.
Во время коронального выброса из солнечной короны под действием магнитного поля выбрасывается до миллиарда тонн субатомных частиц — в основном электронов и протонов — со скоростью в миллионы километров в час.
Частицы попадают в верхние слои атмосферы Земли и бомбардируют находящиеся там атомы. Ядра азота и кислорода расщепляются, образуя радиоактивный изотоп бериллия под названием бериллий-10, который затем выпадает с дождем на поверхность Земли. Когда частицы сталкиваются с аргоном, создается радиоактивный хлор-36, а при их взаимодействии с азотом синтезируется углерод-14.
Если речь идет о недавнем времени, ученые ищут эти изотопы в кольцах деревьев и судят по ним о солнечной активности. А чтобы узнать о процессах на Солнце в доисторические времена, они изучают ледяные керны.
В новой работе исследователи изучили ледяные керны из нескольких мест в Гренландии и одного в Антарктиде. Они измерили годовые уровни бериллия-10, хлора-36 и углерода-14 и обнаружили большой всплеск в 7176 году до н.э. Изотопа бериллия оказалось в 3−4 раза больше, чем в остальные годы, изотопа углерода — больше в 4,5 раза, а изотопа хлора — больше в 6 раз.
Ученые также узнали, что беспрецедентный корональный выброс массы, вопреки ожиданиям, произошел во время солнечного минимума, когда его активность была очень слаба. Причины загадочного шторма им еще предстоит выяснить.
Анна Лысенко