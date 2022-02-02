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13:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Деревья и цветы в Великобритании стали зацветать на месяц раньше

Это не сулит ничего хорошего сельскому хозяйству и местным экосистемам.

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Из-за изменения климата цветение растений в Великобритании стало на месяц опережать привычный график, установили ученые.

Исследователи наблюдали за 406 видами растений по всей стране и сопоставили данные об их цветении в наше время (1987−2019) с историческими данными (1753−1986). Оказалось, что средняя дата цветения деревьев и цветов сместилась на четыре недели.

Период, когда произошло смещение, совпал с ускоряющимся глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека.

Хотя первые весенние цветы всегда приносят радость, для экосистем и сельского хозяйства такое изменение может иметь губительные последствия, говорят эксперты. Например, животные синхронизируют свою миграцию или спячку с циклами жизни растений, от которых зависят. Если привычный график нарушится, они могут остаться без пищи, что приведет к утрате биоразнообразия, ведь популяции не смогут адаптироваться достаточно быстро.

Изменения также могут иметь последствия для фермеров и садоводов. Например, если фруктовые деревья рано зацветают после мягкой зимы, весь урожай может погибнуть в случае внезапных заморозков.

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