Деревья и цветы в Великобритании стали зацветать на месяц раньше
Это не сулит ничего хорошего сельскому хозяйству и местным экосистемам.
Это не сулит ничего хорошего сельскому хозяйству и местным экосистемам.
Из-за изменения климата цветение растений в Великобритании стало на месяц опережать привычный график, установили ученые.
Исследователи наблюдали за 406 видами растений по всей стране и сопоставили данные об их цветении в наше время (1987−2019) с историческими данными (1753−1986). Оказалось, что средняя дата цветения деревьев и цветов сместилась на четыре недели.
Период, когда произошло смещение, совпал с ускоряющимся глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека.
Хотя первые весенние цветы всегда приносят радость, для экосистем и сельского хозяйства такое изменение может иметь губительные последствия, говорят эксперты. Например, животные синхронизируют свою миграцию или спячку с циклами жизни растений, от которых зависят. Если привычный график нарушится, они могут остаться без пищи, что приведет к утрате биоразнообразия, ведь популяции не смогут адаптироваться достаточно быстро.
Изменения также могут иметь последствия для фермеров и садоводов. Например, если фруктовые деревья рано зацветают после мягкой зимы, весь урожай может погибнуть в случае внезапных заморозков.
Анна Лысенко