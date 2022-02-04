Открыта первая черная дыра-изгой звездной массы
Расстояние до нее составляет чуть более 5 тысяч световых лет.
Расстояние до нее составляет чуть более 5 тысяч световых лет.
Международная группа астрономов сообщила об открытии первой известной изолированной черной дыры звездной массы, которая «блуждает» по Млечному Пути сравнительно недалеко от нас.
Находку черной дыры-изгоя еще должны подтвердить другие ученые. Но если она существует на самом деле, масса этой загадочной сферы размером с город примерно в 7 раз больше массы нашего Солнца, а расстояние до нее составляет чуть более 5 тысяч световых лет.
Находить черные дыры независимо от их специфики — непростая задача в принципе. Они не излучают собственный свет, поэтому наблюдать напрямую их нельзя. Мы можем только догадываться о существовании черной дыры по влиянию, которое она оказывает на окружающие объекты.
Один из таких эффектов известен как гравитационное линзирование: гравитация черной дыры заставляет проходящий рядом свет искривляться. Также большинство «локальных» черных дыр обнаруживаются, когда они вращаются вокруг звезды, подобной Солнцу, вытягивают из нее материю и загораются, как маяк, говорят ученые. Еще один шанс найти эти объекты — это столкновения черных дыр, при которых они испускают гравитационные волны.
Но все же, используя несколько независимых друг от друга наблюдений, ученые заподозрили его существование еще в 2011 году и потратили больше 10 лет, чтобы подтвердить его природу. Им помогло наблюдение за микролинзированием (гравитационное линзирование, спровоцированное маленьким объектом), а также снимки космического телескопа «Хаббл».
Скорее всего, найденная черная дыра когда-то была звездой, чья масса более чем в 20 раз превышала массу Солнца. В конце своей жизни, после истощения ядерного топлива, она коллапсировала под собственным весом. Ее ядро превратилось в черную дыру, а внешняя оболочка разлетелась под действием выделяемой энергии, создавая феномен сверхновой звезды.
Сила разлета была настолько велика, что новорожденную черную дыру выбросило в межзвездное пространство, и она превратилась в блуждающего «изгоя», предполагают исследователи.
Если открытие ученых подтвердится, это будет означать, что мы не только знаем о существовании таких необычных черных дыр, но и можем их обнаружить.
Анна Лысенко